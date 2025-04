Какво е Neptune (NEPT)

Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Neptune (NEPT) ресурс Официален уеб сайт