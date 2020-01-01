Токеномика на Neos Credits (NCR) Открийте ключова информация за Neos Credits (NCR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Neos Credits (NCR) Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It's one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone's life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers. Официален уебсайт: https://neos.com/

Токеномика и анализ на цената за Neos Credits (NCR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Neos Credits (NCR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.40M Общо предлагане: $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 40.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.73M Рекорд за всички времена: $ 9.42 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02018704 Текуща цена: $ 0.03452165

Токеномика на Neos Credits (NCR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Neos Credits (NCR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NCR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NCR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NCR, разгледайте цената в реално време на токените NCR!

