Какво е NeoNet AI by SuiAI (NEONET)

NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions. As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem.

NeoNet AI by SuiAI (NEONET) ресурс Официален уеб сайт