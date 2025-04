Какво е NeoAudit AI (NAAI)

NeoAudit AI is a powerful suite of AI tools that harnesses the cutting-edge capabilities of AI, coding and machine learning. These tools enable users to perform thorough due diligence for any ERC-20 smart contract deployed on Ethereum network directly on Telegram, and offer a range of AI-powered solutions for audit, research, safety and market signals.

