Информация за цената за NEMA (NEMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00195976$ 0.00195976 $ 0.00195976 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -18.14% Промяна на цената (7д) +72.61% Промяна на цената (7д) +72.61%

Цената в реално време за NEMA (NEMA) е--. През последните 24 часа NEMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NEMA е $ 0.00195976, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NEMA има промяна от +0.01% за последния час, -18.14% за 24 часа и +72.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NEMA (NEMA)

Пазарна капитализация $ 256.35K$ 256.35K $ 256.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 270.08K$ 270.08K $ 270.08K Циркулиращо предлагане 942.09M 942.09M 942.09M Общо предлагане 992,549,782.252589 992,549,782.252589 992,549,782.252589

Текущата пазарна капитализация на NEMA е $ 256.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NEMA е 942.09M, като общото предлагане е 992549782.252589. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 270.08K.