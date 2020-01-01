Токеномика на Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Открийте ключова информация за Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. Официален уебсайт: https://nekodex.org/ Бяла книга: https://docs.nekodex.org/ Купете ((=ↀΩↀ=)) сега!

Токеномика и анализ на цената за Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Общо предлагане: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Циркулиращо предлагане: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Рекорд за всички времена: $ 0.00449354 $ 0.00449354 $ 0.00449354 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00076771 $ 0.00076771 $ 0.00076771 Научете повече за цената на Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

Токеномика на Nekocoin (((=ↀΩↀ=))): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ((=ↀΩↀ=)) токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ((=ↀΩↀ=)) токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ((=ↀΩↀ=)), разгледайте цената в реално време на токените ((=ↀΩↀ=))!

