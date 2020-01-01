Токеномика на Neemo Staked Astar (NSASTR) Открийте ключова информация за Neemo Staked Astar (NSASTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Neemo Staked Astar (NSASTR) Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem. Официален уебсайт: https://neemo.finance/ Купете NSASTR сега!

Токеномика и анализ на цената за Neemo Staked Astar (NSASTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Neemo Staked Astar (NSASTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 815.46K $ 815.46K $ 815.46K Общо предлагане: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M Циркулиращо предлагане: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M FDV (оценка при пълна реализация): $ 815.46K $ 815.46K $ 815.46K Рекорд за всички времена: $ 0.0567 $ 0.0567 $ 0.0567 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00399061 $ 0.00399061 $ 0.00399061 Научете повече за цената на Neemo Staked Astar (NSASTR)

Токеномика на Neemo Staked Astar (NSASTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Neemo Staked Astar (NSASTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NSASTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NSASTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NSASTR, разгледайте цената в реално време на токените NSASTR!

Прогноза за цената за NSASTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме NSASTR? Нашата страница за прогноза за цената NSASTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NSASTR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!