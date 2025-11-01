Информация за цената за NEEDL (NEEDL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001871 $ 0.00001871 $ 0.00001871 24-часов нисък $ 0.00001956 $ 0.00001956 $ 0.00001956 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001871$ 0.00001871 $ 0.00001871 24-часов висок $ 0.00001956$ 0.00001956 $ 0.00001956 Рекорд за всички времена $ 0.0001015$ 0.0001015 $ 0.0001015 Най-ниска цена $ 0.00001851$ 0.00001851 $ 0.00001851 Промяна на цената (1ч) +0.54% Промяна на цената (1д) -0.80% Промяна на цената (7д) -21.18% Промяна на цената (7д) -21.18%

Цената в реално време за NEEDL (NEEDL) е$0.00001898. През последните 24 часа NEEDL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001871 до най-висока стойност $ 0.00001956, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NEEDL е $ 0.0001015, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001851.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NEEDL има промяна от +0.54% за последния час, -0.80% за 24 часа и -21.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NEEDL (NEEDL)

Пазарна капитализация $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,999.979412 999,999,999.979412 999,999,999.979412

Текущата пазарна капитализация на NEEDL е $ 18.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NEEDL е 1000.00M, като общото предлагане е 999999999.979412. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.98K.