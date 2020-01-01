Токеномика на Nebula Ai (NAIX) Открийте ключова информация за Nebula Ai (NAIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nebula Ai (NAIX) Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem. Официален уебсайт: https://www.nebulanetwork.ai/ Бяла книга: https://docs.nebulanetwork.ai/

Токеномика и анализ на цената за Nebula Ai (NAIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nebula Ai (NAIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.26K Общо предлагане: $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.26K Рекорд за всички времена: $ 0.00298629 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00023255

Токеномика на Nebula Ai (NAIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nebula Ai (NAIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NAIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NAIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NAIX, разгледайте цената в реално време на токените NAIX!

Прогноза за цената за NAIX Искате ли да знаете какъв път може да поеме NAIX? Нашата страница за прогноза за цената NAIX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

