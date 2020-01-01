Токеномика на NBM Lumite (NBMLUM) Открийте ключова информация за NBM Lumite (NBMLUM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NBM Lumite (NBMLUM) NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes. Официален уебсайт: https://game.nftbattleminers.com/ Бяла книга: https://nbmofficialwiki.gitbook.io/nbm-shadow-depths/overview/nft-battle-miners-official-wiki/iii-resources/lumite Купете NBMLUM сега!

Токеномика и анализ на цената за NBM Lumite (NBMLUM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NBM Lumite (NBMLUM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 76.32K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 850.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 89.79K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на NBM Lumite (NBMLUM)

Токеномика на NBM Lumite (NBMLUM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NBM Lumite (NBMLUM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NBMLUM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NBMLUM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NBMLUM, разгледайте цената в реално време на токените NBMLUM!

Прогноза за цената за NBMLUM Искате ли да знаете какъв път може да поеме NBMLUM? Нашата страница за прогноза за цената NBMLUM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NBMLUM сега!

