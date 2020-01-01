Токеномика на NazareAI (NAZAREAI) Открийте ключова информация за NazareAI (NAZAREAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NazareAI (NAZAREAI) NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning. Официален уебсайт: https://nazareai.com Купете NAZAREAI сега!

Токеномика и анализ на цената за NazareAI (NAZAREAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NazareAI (NAZAREAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 159.80K $ 159.80K $ 159.80K Общо предлагане: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Циркулиращо предлагане: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 159.80K $ 159.80K $ 159.80K Рекорд за всички времена: $ 0.00445252 $ 0.00445252 $ 0.00445252 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00016001 $ 0.00016001 $ 0.00016001 Научете повече за цената на NazareAI (NAZAREAI)

Токеномика на NazareAI (NAZAREAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NazareAI (NAZAREAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NAZAREAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NAZAREAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NAZAREAI, разгледайте цената в реално време на токените NAZAREAI!

Прогноза за цената за NAZAREAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме NAZAREAI? Нашата страница за прогноза за цената NAZAREAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NAZAREAI сега!

