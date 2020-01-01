Токеномика на NAVIX (NAVIX) Открийте ключова информация за NAVIX (NAVIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NAVIX (NAVIX) The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3. Официален уебсайт: https://www.navixecosystem.com/ Бяла книга: https://navis-war.gitbook.io/navix-ecosystem-whitepaper Купете NAVIX сега!

Токеномика и анализ на цената за NAVIX (NAVIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NAVIX (NAVIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.99K $ 2.99K $ 2.99K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 14.61M $ 14.61M $ 14.61M FDV (оценка при пълна реализация): $ 204.53K $ 204.53K $ 204.53K Рекорд за всички времена: $ 0.00126737 $ 0.00126737 $ 0.00126737 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020453 $ 0.00020453 $ 0.00020453 Научете повече за цената на NAVIX (NAVIX)

Токеномика на NAVIX (NAVIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NAVIX (NAVIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NAVIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NAVIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NAVIX, разгледайте цената в реално време на токените NAVIX!

