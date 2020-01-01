Токеномика на Navigate (NVG8) Открийте ключова информация за Navigate (NVG8), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Navigate (NVG8) Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security. Официален уебсайт: https://nvg8.io Бяла книга: https://docs.nvg8.io/navigate-documentation-hub/ Купете NVG8 сега!

Токеномика и анализ на цената за Navigate (NVG8) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Navigate (NVG8), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 868.83K $ 868.83K $ 868.83K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 139.87M $ 139.87M $ 139.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M Рекорд за всички времена: $ 0.055605 $ 0.055605 $ 0.055605 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00495268 $ 0.00495268 $ 0.00495268 Текуща цена: $ 0.00624451 $ 0.00624451 $ 0.00624451 Научете повече за цената на Navigate (NVG8)

Токеномика на Navigate (NVG8): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Navigate (NVG8) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NVG8 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NVG8 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NVG8, разгледайте цената в реално време на токените NVG8!

Прогноза за цената за NVG8 Искате ли да знаете какъв път може да поеме NVG8? Нашата страница за прогноза за цената NVG8 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NVG8 сега!

