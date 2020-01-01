Токеномика на Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Открийте ключова информация за Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals. Официален уебсайт: https://deuro.com/ Бяла книга: https://docs.deuro.com/

Токеномика и анализ на цената за Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.22M Общо предлагане: $ 13.79M Циркулиращо предлагане: $ 13.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.22M Рекорд за всички времена: $ 0.421108 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.378816 Текуща цена: $ 0.378839

Токеномика на Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NDEPS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NDEPS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Прогноза за цената за NDEPS Искате ли да знаете какъв път може да поеме NDEPS? Нашата страница за прогноза за цената NDEPS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

