Токеномика на National Digital Asset Stockpile (NDAS) Открийте ключова информация за National Digital Asset Stockpile (NDAS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за National Digital Asset Stockpile (NDAS) National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem. Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone. Официален уебсайт: https://ndascoin.live/ Купете NDAS сега!

Токеномика и анализ на цената за National Digital Asset Stockpile (NDAS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за National Digital Asset Stockpile (NDAS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 33.73K $ 33.73K $ 33.73K Общо предлагане: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M Циркулиращо предлагане: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.73K $ 33.73K $ 33.73K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на National Digital Asset Stockpile (NDAS)

Токеномика на National Digital Asset Stockpile (NDAS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на National Digital Asset Stockpile (NDAS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NDAS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NDAS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NDAS, разгледайте цената в реално време на токените NDAS!

Прогноза за цената за NDAS Искате ли да знаете какъв път може да поеме NDAS? Нашата страница за прогноза за цената NDAS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NDAS сега!

