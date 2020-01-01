Токеномика на Nash (NEX) Открийте ключова информация за Nash (NEX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nash (NEX) Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life. Официален уебсайт: https://nash.io/en/ Купете NEX сега!

Токеномика и анализ на цената за Nash (NEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nash (NEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Общо предлагане: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 43.59M $ 43.59M $ 43.59M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Рекорд за всички времена: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Текуща цена: $ 0.115836 $ 0.115836 $ 0.115836 Научете повече за цената на Nash (NEX)

Токеномика на Nash (NEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nash (NEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEX, разгледайте цената в реално време на токените NEX!

Прогноза за цената за NEX Искате ли да знаете какъв път може да поеме NEX? Нашата страница за прогноза за цената NEX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NEX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!