Токеномика на Nash Smart Finance (NASF) Открийте ключова информация за Nash Smart Finance (NASF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nash Smart Finance (NASF) Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives. Официален уебсайт: https://nashsmartfinance.io/ Бяла книга: https://docs.nashsmartfinance.io/ Купете NASF сега!

Токеномика и анализ на цената за Nash Smart Finance (NASF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nash Smart Finance (NASF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 144.33K $ 144.33K $ 144.33K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 144.33K $ 144.33K $ 144.33K Рекорд за всички времена: $ 0.01480728 $ 0.01480728 $ 0.01480728 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00595173 $ 0.00595173 $ 0.00595173 Текуща цена: $ 0.01443462 $ 0.01443462 $ 0.01443462 Научете повече за цената на Nash Smart Finance (NASF)

Токеномика на Nash Smart Finance (NASF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nash Smart Finance (NASF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NASF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NASF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NASF, разгледайте цената в реално време на токените NASF!

Прогноза за цената за NASF Искате ли да знаете какъв път може да поеме NASF? Нашата страница за прогноза за цената NASF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NASF сега!

