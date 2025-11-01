Информация за цената за Nasdaq xStock (QQQX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 626.37 $ 626.37 $ 626.37 24-часов нисък $ 639.71 $ 639.71 $ 639.71 24-часов висок 24-часов нисък $ 626.37$ 626.37 $ 626.37 24-часов висок $ 639.71$ 639.71 $ 639.71 Рекорд за всички времена $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 Най-ниска цена $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 Промяна на цената (1ч) +0.17% Промяна на цената (1д) +0.22% Промяна на цената (7д) +1.82% Промяна на цената (7д) +1.82%

Цената в реално време за Nasdaq xStock (QQQX) е$629.54. През последните 24 часа QQQX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 626.37 до най-висока стойност $ 639.71, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QQQX е $ 2,014.76, а най-ниската цена за всички времена е $ 543.74.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QQQX има промяна от +0.17% за последния час, +0.22% за 24 часа и +1.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nasdaq xStock (QQQX)

Пазарна капитализация $ 9.82M$ 9.82M $ 9.82M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 26.59M$ 26.59M $ 26.59M Циркулиращо предлагане 15.59K 15.59K 15.59K Общо предлагане 42,199.91879614 42,199.91879614 42,199.91879614

Текущата пазарна капитализация на Nasdaq xStock е $ 9.82M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QQQX е 15.59K, като общото предлагане е 42199.91879614. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 26.59M.