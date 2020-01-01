Токеномика на Nasdao Ai (NDAO) Открийте ключова информация за Nasdao Ai (NDAO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nasdao Ai (NDAO) Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects. Официален уебсайт: https://www.daos.fun/FYFq8aYYpRgwH6x9Ez4M1xEnv6aWpMrtdhYRUhbJyo43 Купете NDAO сега!

Токеномика и анализ на цената за Nasdao Ai (NDAO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nasdao Ai (NDAO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 51.11K $ 51.11K $ 51.11K Общо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Циркулиращо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.11K $ 51.11K $ 51.11K Рекорд за всички времена: $ 0.0003887 $ 0.0003887 $ 0.0003887 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002826 $ 0.00002826 $ 0.00002826 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Nasdao Ai (NDAO)

Токеномика на Nasdao Ai (NDAO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nasdao Ai (NDAO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NDAO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NDAO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NDAO, разгледайте цената в реално време на токените NDAO!

Прогноза за цената за NDAO Искате ли да знаете какъв път може да поеме NDAO? Нашата страница за прогноза за цената NDAO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NDAO сега!

