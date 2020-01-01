Токеномика на NAOS Finance (NAOS) Открийте ключова информация за NAOS Finance (NAOS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NAOS Finance (NAOS) NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance. Официален уебсайт: https://naos.finance/ Купете NAOS сега!

Токеномика и анализ на цената за NAOS Finance (NAOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NAOS Finance (NAOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 229.24K $ 229.24K $ 229.24K Общо предлагане: $ 219.18M $ 219.18M $ 219.18M Циркулиращо предлагане: $ 84.22M $ 84.22M $ 84.22M FDV (оценка при пълна реализация): $ 596.55K $ 596.55K $ 596.55K Рекорд за всички времена: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00104796 $ 0.00104796 $ 0.00104796 Текуща цена: $ 0.00271737 $ 0.00271737 $ 0.00271737 Научете повече за цената на NAOS Finance (NAOS)

Токеномика на NAOS Finance (NAOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NAOS Finance (NAOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NAOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NAOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NAOS, разгледайте цената в реално време на токените NAOS!

Прогноза за цената за NAOS Искате ли да знаете какъв път може да поеме NAOS? Нашата страница за прогноза за цената NAOS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NAOS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!