Информация за цената за NALA (NALA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +3.63% Промяна на цената (7д) -8.03% Промяна на цената (7д) -8.03%

Цената в реално време за NALA (NALA) е--. През последните 24 часа NALA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NALA е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NALA има промяна от -- за последния час, +3.63% за 24 часа и -8.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NALA (NALA)

Пазарна капитализация $ 43.15K$ 43.15K $ 43.15K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 43.15K$ 43.15K $ 43.15K Циркулиращо предлагане 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Общо предлагане 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Текущата пазарна капитализация на NALA е $ 43.15K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NALA е 1,000.00T, като общото предлагане е 1.0e+15. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 43.15K.