Токеномика на Naked Jim ($JIM) Открийте ключова информация за Naked Jim ($JIM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Naked Jim ($JIM) Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment! Официален уебсайт: https://nakedjim.io/ Купете $JIM сега!

Токеномика и анализ на цената за Naked Jim ($JIM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Naked Jim ($JIM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Общо предлагане: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Циркулиращо предлагане: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Рекорд за всички времена: $ 0.00754141 $ 0.00754141 $ 0.00754141 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00027622 $ 0.00027622 $ 0.00027622 Текуща цена: $ 0.00237634 $ 0.00237634 $ 0.00237634 Научете повече за цената на Naked Jim ($JIM)

Токеномика на Naked Jim ($JIM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Naked Jim ($JIM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $JIM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $JIM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $JIM, разгледайте цената в реално време на токените $JIM!

Прогноза за цената за $JIM Искате ли да знаете какъв път може да поеме $JIM? Нашата страница за прогноза за цената $JIM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $JIM сега!

