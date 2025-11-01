Информация за цената за Naked Crab Man (CRABFURIE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.31% Промяна на цената (1д) +2.46% Промяна на цената (7д) -18.84% Промяна на цената (7д) -18.84%

Цената в реално време за Naked Crab Man (CRABFURIE) е--. През последните 24 часа CRABFURIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRABFURIE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRABFURIE има промяна от -0.31% за последния час, +2.46% за 24 часа и -18.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Naked Crab Man (CRABFURIE)

Пазарна капитализация $ 12.68K$ 12.68K $ 12.68K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.68K$ 12.68K $ 12.68K Циркулиращо предлагане 999.51M 999.51M 999.51M Общо предлагане 999,511,909.583398 999,511,909.583398 999,511,909.583398

Текущата пазарна капитализация на Naked Crab Man е $ 12.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRABFURIE е 999.51M, като общото предлагане е 999511909.583398. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.68K.