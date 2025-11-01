БорсаDEX+
Цената в реално време на Naked Crab Man днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CRABFURIE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CRABFURIE в MEXC сега.

Naked Crab Man цена (CRABFURIE)

Не се намира в списъка

1 CRABFURIE към USD - цена в реално време:

--
----
+2.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Naked Crab Man (CRABFURIE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:44:14 (UTC+8)

Информация за цената за Naked Crab Man (CRABFURIE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

+2.46%

-18.84%

-18.84%

Цената в реално време за Naked Crab Man (CRABFURIE) е--. През последните 24 часа CRABFURIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRABFURIE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRABFURIE има промяна от -0.31% за последния час, +2.46% за 24 часа и -18.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Naked Crab Man (CRABFURIE)

$ 12.68K
$ 12.68K$ 12.68K

--
----

$ 12.68K
$ 12.68K$ 12.68K

999.51M
999.51M 999.51M

999,511,909.583398
999,511,909.583398 999,511,909.583398

Текущата пазарна капитализация на Naked Crab Man е $ 12.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRABFURIE е 999.51M, като общото предлагане е 999511909.583398. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.68K.

История на цените за Naked Crab Man (CRABFURIE) USD

През днешния ден промяната в цената на Naked Crab Man към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Naked Crab Man към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Naked Crab Man към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Naked Crab Man към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.46%
30 дни$ 0-89.63%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Naked Crab Man (CRABFURIE)

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Naked Crab Man (CRABFURIE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Naked Crab Man (USD)

Колко ще струва Naked Crab Man (CRABFURIE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Naked Crab Man (CRABFURIE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Naked Crab Man.

Проверете прогнозата за цената за Naked Crab Man сега!

CRABFURIE към местни валути

Токеномика на Naked Crab Man (CRABFURIE)

Разбирането на токеномиката на Naked Crab Man (CRABFURIE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CRABFURIE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Naked Crab Man (CRABFURIE)

Колко струва Naked Crab Man (CRABFURIE) днес?
Цената в реално време на CRABFURIE в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CRABFURIE към USD?
Текущата цена на CRABFURIE към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Naked Crab Man?
Пазарната капитализация за CRABFURIE е $ 12.68K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CRABFURIE?
Циркулиращото предлагане на CRABFURIE е 999.51M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CRABFURIE?
CRABFURIE постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CRABFURIE?
CRABFURIE достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на CRABFURIE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CRABFURIE е -- USD.
Ще се повиши ли CRABFURIE тази година?
CRABFURIE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CRABFURIE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:44:14 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

