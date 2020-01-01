Токеномика на Nailong (NAILONG) Открийте ключова информация за Nailong (NAILONG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nailong (NAILONG) $Nailong is a decentralized meme coin orbiting the Solana blockchain, fueled by the unstoppable energy of the internet’s favorite meme pioneers. Inspired by the legendary and often memed “Nailong” (an alternate reality tech billionaire), this coin is your ticket to the moon—or perhaps even further. Combining humor, innovation, and a touch of absurdity, $Nailong aims to be the hottest asset in the galaxy. Whether you're a hodler or a meme creator, $Nailong promises to take your portfolio—and your sense of humor—into orbit. Launched with a fair distribution, $Nailong boasts ultra-fast transactions, low fees, and a community-driven roadmap that includes space-inspired NFTs, interstellar giveaways, and exclusive access to meme-based events. It's not just about money; it's about making the ride to the moon as entertaining as possible. Slogan: "Blast off with $Nailong, the meme coin that's truly out of this world!" Официален уебсайт: https://nailong.life/ Купете NAILONG сега!

Токеномика и анализ на цената за Nailong (NAILONG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nailong (NAILONG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Рекорд за всички времена: $ 0.068524 $ 0.068524 $ 0.068524 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00005223 $ 0.00005223 $ 0.00005223 Текуща цена: $ 0.00451201 $ 0.00451201 $ 0.00451201 Научете повече за цената на Nailong (NAILONG)

Токеномика на Nailong (NAILONG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nailong (NAILONG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NAILONG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NAILONG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NAILONG, разгледайте цената в реално време на токените NAILONG!

Прогноза за цената за NAILONG Искате ли да знаете какъв път може да поеме NAILONG? Нашата страница за прогноза за цената NAILONG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

