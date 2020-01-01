Токеномика на Nacho the Kat (NACHO) Открийте ключова информация за Nacho the Kat (NACHO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nacho the Kat (NACHO) Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community. Официален уебсайт: https://nachowyborski.xyz/ Бяла книга: https://nachowyborski.xyz/Nacho_the_kat_Whitepaper_240605.pdf Купете NACHO сега!

Токеномика и анализ на цената за Nacho the Kat (NACHO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nacho the Kat (NACHO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.32M $ 17.32M $ 17.32M Общо предлагане: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Циркулиращо предлагане: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.32M $ 17.32M $ 17.32M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Nacho the Kat (NACHO)

Токеномика на Nacho the Kat (NACHO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nacho the Kat (NACHO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NACHO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NACHO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NACHO, разгледайте цената в реално време на токените NACHO!

Прогноза за цената за NACHO Искате ли да знаете какъв път може да поеме NACHO? Нашата страница за прогноза за цената NACHO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NACHO сега!

