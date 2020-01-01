Токеномика на Nabla (NABLA) Открийте ключова информация за Nabla (NABLA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nabla (NABLA) Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders. Официален уебсайт: https://www.nabla.fi Бяла книга: https://www.nabla.fi/assets/Nabla-Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Nabla (NABLA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nabla (NABLA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.01M Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 314.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.23M Рекорд за всички времена: $ 0.00602006 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00228045 Текуща цена: $ 0.00325075

Токеномика на Nabla (NABLA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nabla (NABLA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NABLA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NABLA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NABLA, разгледайте цената в реално време на токените NABLA!

Прогноза за цената за NABLA Искате ли да знаете какъв път може да поеме NABLA? Нашата страница за прогноза за цената NABLA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

