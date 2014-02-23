Токеномика на Myriad (XMY) Открийте ключова информация за Myriad (XMY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Myriad (XMY) Myriadcoin is the first coin to implement five different Proof-of-Work hashing alrogithm in the same coin, namely Scypt, SHA256D, Qubit, Skein and Groestl. This multiple hashing algorithm serves to make mining fairer and encourage even distribution. Each algorithm has the same chance of solving the next block and has its own independent difficulty while using the same difficulty adjustment method. Each algorithm aims for a block generation time of 2.5 minutes. Any existing CPU,GPU and ASIC miners can be used to mine Myriadcoin. Over the five algorithms, a block should be found on average every 30 seconds. Every 967680 blocks, the block reward halves in order to reduce inflation. Difficulty is adjusted after every block. Myriadcoin was launched on 23 February 2014. Официален уебсайт: http://myriadcoin.org/ Купете XMY сега!

Токеномика и анализ на цената за Myriad (XMY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Myriad (XMY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 302.85K $ 302.85K $ 302.85K Общо предлагане: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B Циркулиращо предлагане: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B FDV (оценка при пълна реализация): $ 302.85K $ 302.85K $ 302.85K Рекорд за всички времена: $ 0.060926 $ 0.060926 $ 0.060926 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00016049 $ 0.00016049 $ 0.00016049 Научете повече за цената на Myriad (XMY)

Токеномика на Myriad (XMY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Myriad (XMY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XMY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XMY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XMY, разгледайте цената в реално време на токените XMY!

