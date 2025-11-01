Информация за цената за MyCroStrategy (MCS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00005467 $ 0.00005467 $ 0.00005467 24-часов нисък $ 0.0000579 $ 0.0000579 $ 0.0000579 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00005467$ 0.00005467 $ 0.00005467 24-часов висок $ 0.0000579$ 0.0000579 $ 0.0000579 Рекорд за всички времена $ 0.0002851$ 0.0002851 $ 0.0002851 Най-ниска цена $ 0.00004625$ 0.00004625 $ 0.00004625 Промяна на цената (1ч) -1.36% Промяна на цената (1д) +3.28% Промяна на цената (7д) -5.34% Промяна на цената (7д) -5.34%

Цената в реално време за MyCroStrategy (MCS) е$0.00005647. През последните 24 часа MCS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00005467 до най-висока стойност $ 0.0000579, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MCS е $ 0.0002851, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004625.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MCS има промяна от -1.36% за последния час, +3.28% за 24 часа и -5.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MyCroStrategy (MCS)

Пазарна капитализация $ 56.98K$ 56.98K $ 56.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 56.98K$ 56.98K $ 56.98K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на MyCroStrategy е $ 56.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MCS е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 56.98K.