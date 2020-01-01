Токеномика на MyanCat Coin (MYAN) Открийте ключова информация за MyanCat Coin (MYAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MyanCat Coin (MYAN) Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network. 80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity! Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore! Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see! Официален уебсайт: https://www.myancat.com/

Токеномика и анализ на цената за MyanCat Coin (MYAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MyanCat Coin (MYAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 414.90K $ 414.90K $ 414.90K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 414.90K $ 414.90K $ 414.90K Рекорд за всички времена: $ 0.00223548 $ 0.00223548 $ 0.00223548 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0004149 $ 0.0004149 $ 0.0004149 Научете повече за цената на MyanCat Coin (MYAN)

Токеномика на MyanCat Coin (MYAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MyanCat Coin (MYAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MYAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MYAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MYAN, разгледайте цената в реално време на токените MYAN!

Прогноза за цената за MYAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме MYAN? Нашата страница за прогноза за цената MYAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MYAN сега!

