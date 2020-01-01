Токеномика на My DeFi Pet (DPET) Открийте ключова информация за My DeFi Pet (DPET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за My DeFi Pet (DPET) The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. Официален уебсайт: https://onchamon.com/ Бяла книга: https://docs.onchamon.com/ Купете DPET сега!

Токеномика и анализ на цената за My DeFi Pet (DPET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за My DeFi Pet (DPET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 50.23M $ 50.23M $ 50.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Рекорд за всички времена: $ 9.92 $ 9.92 $ 9.92 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00446692 $ 0.00446692 $ 0.00446692 Текуща цена: $ 0.02175113 $ 0.02175113 $ 0.02175113 Научете повече за цената на My DeFi Pet (DPET)

Токеномика на My DeFi Pet (DPET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на My DeFi Pet (DPET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DPET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DPET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DPET, разгледайте цената в реално време на токените DPET!

Прогноза за цената за DPET Искате ли да знаете какъв път може да поеме DPET? Нашата страница за прогноза за цената DPET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DPET сега!

