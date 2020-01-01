Токеномика на MXY6900 (MXY) Открийте ключова информация за MXY6900 (MXY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MXY6900 (MXY) MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes. Официален уебсайт: https://mxy6900.com/ Купете MXY сега!

Токеномика и анализ на цената за MXY6900 (MXY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MXY6900 (MXY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 211.94K $ 211.94K $ 211.94K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 211.94K $ 211.94K $ 211.94K Рекорд за всички времена: $ 0.00231973 $ 0.00231973 $ 0.00231973 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00021222 $ 0.00021222 $ 0.00021222 Научете повече за цената на MXY6900 (MXY)

Токеномика на MXY6900 (MXY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MXY6900 (MXY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MXY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MXY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MXY, разгледайте цената в реално време на токените MXY!

Прогноза за цената за MXY Искате ли да знаете какъв път може да поеме MXY? Нашата страница за прогноза за цената MXY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MXY сега!

