Информация за цената за MXY6900 (MXY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00231973$ 0.00231973 $ 0.00231973 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.23% Промяна на цената (1д) -5.75% Промяна на цената (7д) -16.90% Промяна на цената (7д) -16.90%

Цената в реално време за MXY6900 (MXY) е--. През последните 24 часа MXY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MXY е $ 0.00231973, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MXY има промяна от -0.23% за последния час, -5.75% за 24 часа и -16.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MXY6900 (MXY)

Пазарна капитализация $ 182.86K$ 182.86K $ 182.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 182.86K$ 182.86K $ 182.86K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на MXY6900 е $ 182.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MXY е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 182.86K.