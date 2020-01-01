Токеномика на MXS Games (XSEED) Открийте ключова информация за MXS Games (XSEED), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MXS Games (XSEED) MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency). Официален уебсайт: https://www.metaxseed.io/ Бяла книга: https://metaxseed.gitbook.io/metaxseed-games-studio-usdxseed/ Купете XSEED сега!

Токеномика и анализ на цената за MXS Games (XSEED) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MXS Games (XSEED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 137.26K $ 137.26K $ 137.26K Общо предлагане: $ 43.90B $ 43.90B $ 43.90B Циркулиращо предлагане: $ 7.99B $ 7.99B $ 7.99B FDV (оценка при пълна реализация): $ 754.46K $ 754.46K $ 754.46K Рекорд за всички времена: $ 0.00160571 $ 0.00160571 $ 0.00160571 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на MXS Games (XSEED)

Токеномика на MXS Games (XSEED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MXS Games (XSEED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XSEED токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XSEED токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XSEED, разгледайте цената в реално време на токените XSEED!

