Информация за цената за MuxyAI (MAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01913929$ 0.01913929 $ 0.01913929 Най-ниска цена $ 0.00007903$ 0.00007903 $ 0.00007903 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за MuxyAI (MAI) е$0.00008203. През последните 24 часа MAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAI е $ 0.01913929, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007903.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MuxyAI (MAI)

Пазарна капитализация $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K Циркулиращо предлагане 710.00M 710.00M 710.00M Общо предлагане 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на MuxyAI е $ 58.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAI е 710.00M, като общото предлагане е 900000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 73.83K.