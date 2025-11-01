Информация за цената за MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.01214127 24-часов висок $ 0.02027403 Рекорд за всички времена $ 0.02027403 Най-ниска цена $ 0.00097733 Промяна на цената (1ч) -3.07% Промяна на цената (1д) +30.51% Промяна на цената (7д) +416.87%

Цената в реално време за MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) е $0.01588723. През последните 24 часа MUTE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01214127 до най-висока стойност $ 0.02027403, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MUTE е $ 0.02027403, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00097733.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MUTE има промяна от -3.07% за последния час, +30.51% за 24 часа и +416.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Пазарна капитализация $ 6.35M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.89M Циркулиращо предлагане 400.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на MUTE SWAP by Virtuals е $ 6.35M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MUTE е 400.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.89M.