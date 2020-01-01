Токеномика на MUT8 Virus (MUTE) Открийте ключова информация за MUT8 Virus (MUTE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MUT8 Virus (MUTE) MUT8 Virus. There is no cure. A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak. $MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion. We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building. Mutate the chain. Официален уебсайт: https://mut8.me/ Купете MUTE сега!

Токеномика и анализ на цената за MUT8 Virus (MUTE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MUT8 Virus (MUTE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 54.25K $ 54.25K $ 54.25K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 54.25K $ 54.25K $ 54.25K Рекорд за всички времена: $ 0.00105021 $ 0.00105021 $ 0.00105021 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000488 $ 0.00000488 $ 0.00000488 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на MUT8 Virus (MUTE)

Токеномика на MUT8 Virus (MUTE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MUT8 Virus (MUTE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MUTE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MUTE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MUTE, разгледайте цената в реално време на токените MUTE!

Прогноза за цената за MUTE Искате ли да знаете какъв път може да поеме MUTE? Нашата страница за прогноза за цената MUTE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MUTE сега!

