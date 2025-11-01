Информация за цената за Musk It (MUSKIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00021443 $ 0.00021443 $ 0.00021443 24-часов нисък $ 0.00023668 $ 0.00023668 $ 0.00023668 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00021443$ 0.00021443 $ 0.00021443 24-часов висок $ 0.00023668$ 0.00023668 $ 0.00023668 Рекорд за всички времена $ 0.072781$ 0.072781 $ 0.072781 Най-ниска цена $ 0.00017366$ 0.00017366 $ 0.00017366 Промяна на цената (1ч) -0.87% Промяна на цената (1д) +7.78% Промяна на цената (7д) +6.68% Промяна на цената (7д) +6.68%

Цената в реално време за Musk It (MUSKIT) е$0.00023123. През последните 24 часа MUSKIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00021443 до най-висока стойност $ 0.00023668, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MUSKIT е $ 0.072781, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00017366.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MUSKIT има промяна от -0.87% за последния час, +7.78% за 24 часа и +6.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Musk It (MUSKIT)

Пазарна капитализация $ 231.35K$ 231.35K $ 231.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 231.35K$ 231.35K $ 231.35K Циркулиращо предлагане 999.93M 999.93M 999.93M Общо предлагане 999,927,748.699198 999,927,748.699198 999,927,748.699198

Текущата пазарна капитализация на Musk It е $ 231.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MUSKIT е 999.93M, като общото предлагане е 999927748.699198. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 231.35K.