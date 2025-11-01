БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Musk It днес е 0.00023123 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MUSKIT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MUSKIT в MEXC сега.Цената в реално време на Musk It днес е 0.00023123 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MUSKIT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MUSKIT в MEXC сега.

Повече за MUSKIT

MUSKITценова информация

Какво представлява MUSKIT

Официален уебсайт на MUSKIT

Токеномика на MUSKIT

MUSKIT ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Musk It Лого

Musk It цена (MUSKIT)

Не се намира в списъка

1 MUSKIT към USD - цена в реално време:

$0.00023123
$0.00023123$0.00023123
+7.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Musk It (MUSKIT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:43:56 (UTC+8)

Информация за цената за Musk It (MUSKIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00021443
$ 0.00021443$ 0.00021443
24-часов нисък
$ 0.00023668
$ 0.00023668$ 0.00023668
24-часов висок

$ 0.00021443
$ 0.00021443$ 0.00021443

$ 0.00023668
$ 0.00023668$ 0.00023668

$ 0.072781
$ 0.072781$ 0.072781

$ 0.00017366
$ 0.00017366$ 0.00017366

-0.87%

+7.78%

+6.68%

+6.68%

Цената в реално време за Musk It (MUSKIT) е$0.00023123. През последните 24 часа MUSKIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00021443 до най-висока стойност $ 0.00023668, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MUSKIT е $ 0.072781, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00017366.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MUSKIT има промяна от -0.87% за последния час, +7.78% за 24 часа и +6.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Musk It (MUSKIT)

$ 231.35K
$ 231.35K$ 231.35K

--
----

$ 231.35K
$ 231.35K$ 231.35K

999.93M
999.93M 999.93M

999,927,748.699198
999,927,748.699198 999,927,748.699198

Текущата пазарна капитализация на Musk It е $ 231.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MUSKIT е 999.93M, като общото предлагане е 999927748.699198. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 231.35K.

История на цените за Musk It (MUSKIT) USD

През днешния ден промяната в цената на Musk It към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Musk It към USD беше $ -0.0000139253.
През последните 60 дни промяната в цената на Musk It към USD беше $ -0.0000797943.
През последните 90 дни промяната в цената на Musk It към USD беше $ -0.0002766075542113645.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+7.78%
30 дни$ -0.0000139253-6.02%
60 дни$ -0.0000797943-34.50%
90 дни$ -0.0002766075542113645-54.46%

Какво е Musk It (MUSKIT)

The Musk It project is a meme-driven initiative that embodies the spirit of taking bold leaps and breaking barriers in both crypto culture and everyday life. Built purely as a celebration of humor, community, and viral energy, Musk It thrives on the power of its iconic slogan, to inspire a global audience. With no pretense of utility, Musk It focuses solely on fostering engagement, fun, and the pure joy of being part of a movement that challenges norms and celebrates action in the most entertaining way possible.

"The most entertaining outcome is the most likely"

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Musk It (MUSKIT) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Musk It (USD)

Колко ще струва Musk It (MUSKIT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Musk It (MUSKIT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Musk It.

Проверете прогнозата за цената за Musk It сега!

MUSKIT към местни валути

Токеномика на Musk It (MUSKIT)

Разбирането на токеномиката на Musk It (MUSKIT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MUSKIT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Musk It (MUSKIT)

Колко струва Musk It (MUSKIT) днес?
Цената в реално време на MUSKIT в USD е 0.00023123 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MUSKIT към USD?
Текущата цена на MUSKIT към USD е $ 0.00023123. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Musk It?
Пазарната капитализация за MUSKIT е $ 231.35K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MUSKIT?
Циркулиращото предлагане на MUSKIT е 999.93M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MUSKIT?
MUSKIT постигна ATH цена от 0.072781 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MUSKIT?
MUSKIT достигна ATL цена от 0.00017366 USD.
Какъв е обемът на търговията на MUSKIT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MUSKIT е -- USD.
Ще се повиши ли MUSKIT тази година?
MUSKIT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MUSKIT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:43:56 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Musk It (MUSKIT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,512.75
$109,512.75$109,512.75

-0.64%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,874.11
$3,874.11$3,874.11

+0.34%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02828
$0.02828$0.02828

-12.11%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.38
$187.38$187.38

-0.41%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,874.11
$3,874.11$3,874.11

+0.34%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,512.75
$109,512.75$109,512.75

-0.64%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.38
$187.38$187.38

-0.41%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5171
$2.5171$2.5171

-0.27%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.92
$1,086.92$1,086.92

+0.23%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000750
$0.0000750$0.0000750

+50.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09616
$0.09616$0.09616

+861.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000987
$0.000987$0.000987

+393.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000132
$0.00000132$0.00000132

+106.25%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7498
$0.7498$0.7498

+45.67%