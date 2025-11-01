БорсаDEX+
Цената в реално време на Music by Virtuals днес е 0.00128808 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MUSIC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MUSIC в MEXC сега.

USD
Music by Virtuals (MUSIC) Ценова графика на живо
Информация за цената за Music by Virtuals (MUSIC) (USD)

Цената в реално време за Music by Virtuals (MUSIC) е$0.00128808. През последните 24 часа MUSIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00118295 до най-висока стойност $ 0.00141883, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MUSIC е $ 0.04681096, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MUSIC има промяна от -1.95% за последния час, +6.33% за 24 часа и +129.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Текущата пазарна капитализация на Music by Virtuals е $ 1.29M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MUSIC е 997.59M, като общото предлагане е 997589005.9044687. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.29M.

История на цените за Music by Virtuals (MUSIC) USD

През днешния ден промяната в цената на Music by Virtuals към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Music by Virtuals към USD беше $ +0.0004089726.
През последните 60 дни промяната в цената на Music by Virtuals към USD беше $ +0.0001630102.
През последните 90 дни промяната в цената на Music by Virtuals към USD беше $ +0.0001039316648756428.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+6.33%
30 дни$ +0.0004089726+31.75%
60 дни$ +0.0001630102+12.66%
90 дни$ +0.0001039316648756428+8.78%

Какво е Music by Virtuals (MUSIC)

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Music by Virtuals (MUSIC) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Music by Virtuals (USD)

Колко ще струва Music by Virtuals (MUSIC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Music by Virtuals (MUSIC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Music by Virtuals.

Проверете прогнозата за цената за Music by Virtuals сега!

MUSIC към местни валути

Токеномика на Music by Virtuals (MUSIC)

Разбирането на токеномиката на Music by Virtuals (MUSIC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MUSIC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Music by Virtuals (MUSIC)

Колко струва Music by Virtuals (MUSIC) днес?
Цената в реално време на MUSIC в USD е 0.00128808 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MUSIC към USD?
Текущата цена на MUSIC към USD е $ 0.00128808. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Music by Virtuals?
Пазарната капитализация за MUSIC е $ 1.29M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MUSIC?
Циркулиращото предлагане на MUSIC е 997.59M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MUSIC?
MUSIC постигна ATH цена от 0.04681096 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MUSIC?
MUSIC достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MUSIC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MUSIC е -- USD.
Ще се повиши ли MUSIC тази година?
MUSIC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MUSIC за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

