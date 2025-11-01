Информация за цената за Music by Virtuals (MUSIC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00118295 $ 0.00118295 $ 0.00118295 24-часов нисък $ 0.00141883 $ 0.00141883 $ 0.00141883 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00118295$ 0.00118295 $ 0.00118295 24-часов висок $ 0.00141883$ 0.00141883 $ 0.00141883 Рекорд за всички времена $ 0.04681096$ 0.04681096 $ 0.04681096 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.95% Промяна на цената (1д) +6.33% Промяна на цената (7д) +129.26% Промяна на цената (7д) +129.26%

Цената в реално време за Music by Virtuals (MUSIC) е$0.00128808. През последните 24 часа MUSIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00118295 до най-висока стойност $ 0.00141883, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MUSIC е $ 0.04681096, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MUSIC има промяна от -1.95% за последния час, +6.33% за 24 часа и +129.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Music by Virtuals (MUSIC)

Пазарна капитализация $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Циркулиращо предлагане 997.59M 997.59M 997.59M Общо предлагане 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Текущата пазарна капитализация на Music by Virtuals е $ 1.29M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MUSIC е 997.59M, като общото предлагане е 997589005.9044687. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.29M.