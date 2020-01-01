Токеномика на Museum Of Memes (MOM) Открийте ключова информация за Museum Of Memes (MOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Museum Of Memes (MOM) Museum of Memes: Explore the Fun and Future of Memecoins Welcome to the Museum of Memes, your digital gateway to the world of memecoins. Here, you can discover the most iconic and up-and-coming tokens that are making waves in the crypto world. From legendary memecoins to hidden gems with “moon potential,” this museum showcases the quirky, unpredictable, and often hilarious side of the cryptocurrency market. Each memecoin in our collection comes with its backstory, impact, and insights into its future potential. As new tokens emerge, they will be added to keep the museum fresh, dynamic, and always on the cutting edge. Dive in and explore the digital evolution of memecoins — where memes meet money and the fun never stops! Официален уебсайт: https://oncyber.io/museumofmemes Купете MOM сега!

Токеномика и анализ на цената за Museum Of Memes (MOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Museum Of Memes (MOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.28K $ 20.28K $ 20.28K Общо предлагане: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M Циркулиращо предлагане: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.28K $ 20.28K $ 20.28K Рекорд за всички времена: $ 0.00468506 $ 0.00468506 $ 0.00468506 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Museum Of Memes (MOM)

Токеномика на Museum Of Memes (MOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Museum Of Memes (MOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOM, разгледайте цената в реално време на токените MOM!

Прогноза за цената за MOM Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOM? Нашата страница за прогноза за цената MOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOM сега!

