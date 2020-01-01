Токеномика на Murad (MURAD) Открийте ключова информация за Murad (MURAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Murad (MURAD) Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything! Официален уебсайт: https://murad-cto.com Купете MURAD сега!

Токеномика и анализ на цената за Murad (MURAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Murad (MURAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 675.09K $ 675.09K $ 675.09K Общо предлагане: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Циркулиращо предлагане: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 675.09K $ 675.09K $ 675.09K Рекорд за всички времена: $ 0.00108684 $ 0.00108684 $ 0.00108684 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00068283 $ 0.00068283 $ 0.00068283 Научете повече за цената на Murad (MURAD)

Токеномика на Murad (MURAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Murad (MURAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MURAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MURAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MURAD, разгледайте цената в реално време на токените MURAD!

Прогноза за цената за MURAD Искате ли да знаете какъв път може да поеме MURAD? Нашата страница за прогноза за цената MURAD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MURAD сега!

