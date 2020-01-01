Токеномика на Munch (MUNCH) Открийте ключова информация за Munch (MUNCH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Munch (MUNCH) While we started Munch as a simple meme coin, the exponential growth of the project and the strong community lead us to further more strengthen our grounds. Munch while on the surface is a fun meme coin, some saying the meme that we our talented artists darw, in terms of quality are the best they have seen, we are also building useful products for future meme coins. Till now we have created a coinflip tool, and in a few days will be launching our Airdrop tool that will help upcoming coins go through the process of airdrop with ease. Munch was #1 trending in Dex Screener and Birdeye less than 24 hours after launch. We also invite you to listen to our recent AMA session, available at: https://twitter.com/s0meone_u_know/status/1768774194244759732 where we discussed what the future holds, our community really enjoyed the talks and we hope you do as well. We understand that previously we got declined, but we are sure given our large community, our powerful dev team, and the opportunities that exist, we are all on the same page on maintaing momentum and getting rewarded for it. Thank you. Официален уебсайт: https://www.munchcoin.xyz Купете MUNCH сега!

Токеномика и анализ на цената за Munch (MUNCH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Munch (MUNCH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.31K $ 16.31K $ 16.31K Общо предлагане: $ 9.01B $ 9.01B $ 9.01B Циркулиращо предлагане: $ 9.01B $ 9.01B $ 9.01B FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.31K $ 16.31K $ 16.31K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Munch (MUNCH)

Токеномика на Munch (MUNCH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Munch (MUNCH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MUNCH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MUNCH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MUNCH, разгледайте цената в реално време на токените MUNCH!

Прогноза за цената за MUNCH Искате ли да знаете какъв път може да поеме MUNCH? Нашата страница за прогноза за цената MUNCH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

