Токеномика на MultiPlanetary Inus (INUS) Открийте ключова информация за MultiPlanetary Inus (INUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MultiPlanetary Inus (INUS) What is the project about? MultiPlanetary INUS - The first ever token that combines P2E with AI to unify the top Meme coin community. What makes your project unique? INUS mission is "to make MEME practical." As a token to give Meme a practical application, INUS has chosen to use the P2E game as a vehicle, combined with AI, to provide the market with a second generation Memecoin. History of your project. What’s next for your project? Release P2E games combined with AI What can your token be used for? Официален уебсайт: https://multiplanetaryinus.io/ Бяла книга: https://multiplanetaryinus.io/Multiplanetaryinus-wp-1.pdf Купете INUS сега!

Токеномика и анализ на цената за MultiPlanetary Inus (INUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MultiPlanetary Inus (INUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 500.00T $ 500.00T $ 500.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 373.63K $ 373.63K $ 373.63K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на MultiPlanetary Inus (INUS)

Токеномика на MultiPlanetary Inus (INUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MultiPlanetary Inus (INUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INUS, разгледайте цената в реално време на токените INUS!

Прогноза за цената за INUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме INUS? Нашата страница за прогноза за цената INUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените INUS сега!

