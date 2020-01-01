Токеномика на Mula AI (MULA)
Информация за Mula AI (MULA)
$MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems.
$MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to:
Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time.
Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision.
Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency.
AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems.
Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation.
$MULA isn’t just about technology, it’s a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what’s possible by combining Solana’s cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence.
This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected.
Токеномика и анализ на цената за Mula AI (MULA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mula AI (MULA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Mula AI (MULA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Mula AI (MULA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MULA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MULA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на MULA, разгледайте цената в реално време на токените MULA!
Прогноза за цената за MULA
Искате ли да знаете какъв път може да поеме MULA? Нашата страница за прогноза за цената MULA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
