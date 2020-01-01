Токеномика на Muhdo Hub (DNA)
Информация за Muhdo Hub (DNA)
Muhdo's AI-driven health ecosystem empowers you to stake, earn, and access tailored wellness products based on your unique genetic makeup.
Why $DNA Token? Through the implementation of a Web3 based $DNA Token, the health and wellbeing services provided by Muhdo are dramatically enhanced.
Muhdo is able to provide its own unique framework on the Web3 layer to create a secure and improved experience for Muhdo Hub users.
Turn Health in to Wealth In addition to the health benefits that the $DNA Token provides through the user experience, the $DNA Token also provides opportunities for extended user rewards.
Muhdo App users, at their discretion, are able to anonymously offer their individual data for research in exchange for $DNA Token rewards. This Data Mining feature further opens the pathway to revenue share.
Muhdo Earn Muhdo Earn is an exciting feature that provides $DNA Token users the opportunity to earn a share of revenue generated by Muhdo through a staking pool.
Muhdo users are able to stake their $DNA Tokens that they have earned to periodically receive even more $DNA Tokens for use in the Muhdo Ecosystem.
The Muhdo User Experience A Muhdo user is onboarded through the Muhdo Hub and is encouraged to perform a DNA or epigenetic test to receive specific information about their own health and DNA. This unique data is utilized in the Muhdo Hub to make informed decisions to improve their health.
By using the Muhdo App, rewards in the form of the $DNA Token can be earned and redeemed for health products recommended and provided by Muhdo based on the user's specific requirements.
Токеномика и анализ на цената за Muhdo Hub (DNA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Muhdo Hub (DNA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Muhdo Hub (DNA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Muhdo Hub (DNA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой DNA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой DNA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на DNA, разгледайте цената в реално време на токените DNA!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.