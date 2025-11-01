Информация за цената за Mubarakah (MUBARAKAH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00056923 24-часов нисък $ 0.00061949 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.01080484 Най-ниска цена $ 0.00056923 Промяна на цената (1ч) +1.18% Промяна на цената (1д) +5.67% Промяна на цената (7д) -20.12%

Цената в реално време за Mubarakah (MUBARAKAH) е$0.00060995. През последните 24 часа MUBARAKAH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00056923 до най-висока стойност $ 0.00061949, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MUBARAKAH е $ 0.01080484, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00056923.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MUBARAKAH има промяна от +1.18% за последния час, +5.67% за 24 часа и -20.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mubarakah (MUBARAKAH)

Пазарна капитализация $ 610.20K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 610.20K Циркулиращо предлагане 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Mubarakah е $ 610.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MUBARAKAH е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 610.20K.