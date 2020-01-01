Токеномика на MSQ Cycle Burn (BURN) Открийте ключова информация за MSQ Cycle Burn (BURN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MSQ Cycle Burn (BURN) MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members. Официален уебсайт: https://burn.msq.tech Купете BURN сега!

Токеномика и анализ на цената за MSQ Cycle Burn (BURN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MSQ Cycle Burn (BURN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 112.18K $ 112.18K $ 112.18K Общо предлагане: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M Циркулиращо предлагане: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M FDV (оценка при пълна реализация): $ 112.18K $ 112.18K $ 112.18K Рекорд за всички времена: $ 0.381765 $ 0.381765 $ 0.381765 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00224419 $ 0.00224419 $ 0.00224419 Текуща цена: $ 0.01100857 $ 0.01100857 $ 0.01100857 Научете повече за цената на MSQ Cycle Burn (BURN)

Токеномика на MSQ Cycle Burn (BURN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MSQ Cycle Burn (BURN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BURN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BURN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BURN, разгледайте цената в реално време на токените BURN!

Прогноза за цената за BURN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BURN? Нашата страница за прогноза за цената BURN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BURN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!