Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. Официален уебсайт: https://mrsmigglesbase.com/

Токеномика и анализ на цената за Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mrs Miggles (MRSMIGGLES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 322.60K $ 322.60K $ 322.60K Общо предлагане: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M Циркулиращо предлагане: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 322.60K $ 322.60K $ 322.60K Рекорд за всички времена: $ 0.00502618 $ 0.00502618 $ 0.00502618 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00034006 $ 0.00034006 $ 0.00034006 Научете повече за цената на Mrs Miggles (MRSMIGGLES)

Токеномика на Mrs Miggles (MRSMIGGLES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mrs Miggles (MRSMIGGLES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MRSMIGGLES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MRSMIGGLES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MRSMIGGLES, разгледайте цената в реално време на токените MRSMIGGLES!

