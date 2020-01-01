Токеномика на Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Открийте ключова информация за Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time. Официален уебсайт: https://mayosol.com/ Купете MAYO сега!

Токеномика и анализ на цената за Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 81.17K $ 81.17K $ 81.17K Общо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Циркулиращо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 81.17K $ 81.17K $ 81.17K Рекорд за всички времена: $ 0.00760732 $ 0.00760732 $ 0.00760732 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Токеномика на Mr Mayonnaise the Cat (MAYO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAYO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAYO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAYO, разгледайте цената в реално време на токените MAYO!

Прогноза за цената за MAYO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MAYO? Нашата страница за прогноза за цената MAYO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MAYO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!