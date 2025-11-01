Информация за цената за Mozaic (MOZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00030667 $ 0.00030667 $ 0.00030667 24-часов нисък $ 0.00032338 $ 0.00032338 $ 0.00032338 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00030667$ 0.00030667 $ 0.00030667 24-часов висок $ 0.00032338$ 0.00032338 $ 0.00032338 Рекорд за всички времена $ 0.207574$ 0.207574 $ 0.207574 Най-ниска цена $ 0.00002929$ 0.00002929 $ 0.00002929 Промяна на цената (1ч) +0.25% Промяна на цената (1д) -2.02% Промяна на цената (7д) +7.72% Промяна на цената (7д) +7.72%

Цената в реално време за Mozaic (MOZ) е$0.00031254. През последните 24 часа MOZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00030667 до най-висока стойност $ 0.00032338, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOZ е $ 0.207574, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002929.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOZ има промяна от +0.25% за последния час, -2.02% за 24 часа и +7.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mozaic (MOZ)

Пазарна капитализация $ 47.05K$ 47.05K $ 47.05K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 234.16K$ 234.16K $ 234.16K Циркулиращо предлагане 150.52M 150.52M 150.52M Общо предлагане 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

Текущата пазарна капитализация на Mozaic е $ 47.05K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOZ е 150.52M, като общото предлагане е 749226547.2474781. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 234.16K.