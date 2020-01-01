Токеномика на Moxie (MOXIE) Открийте ключова информация за Moxie (MOXIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Moxie (MOXIE) Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned. Официален уебсайт: https://www.moxie.xyz/

Токеномика и анализ на цената за Moxie (MOXIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moxie (MOXIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 370.32K $ 370.32K $ 370.32K Общо предлагане: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Циркулиращо предлагане: $ 5.57B $ 5.57B $ 5.57B FDV (оценка при пълна реализация): $ 655.67K $ 655.67K $ 655.67K Рекорд за всички времена: $ 0.01944119 $ 0.01944119 $ 0.01944119 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Moxie (MOXIE)

Токеномика на Moxie (MOXIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moxie (MOXIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOXIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOXIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOXIE, разгледайте цената в реално време на токените MOXIE!

Прогноза за цената за MOXIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOXIE? Нашата страница за прогноза за цената MOXIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOXIE сега!

